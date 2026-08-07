Совет мира, созданный Трампом, принял свое первое решение

Совет мира, созданный Трампом для урегулирования конфликта в секторе Газа, принял свое первое решение. Как сообщает британская газета Guardian, заключен контракт, предполагающий постройку на палестинских территориях ряда объектов, пока не вполне мирных: в секторе Газа начинается возведение базы, где разместятся сперва 150 марокканских военных, а позднее еще 5 тыс. иностранных миротворцев.

Это событие можно считать знаковым: нынешний контракт дает старт работе Совета мира, учрежденного в феврале. К нему присоединилась и наша страна. Совет мира имеет целью обеспечить устойчивый мир на территориях, занятых палестинцами, и сделать сектор Газа пригодным для жизни.