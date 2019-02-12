Совет Безопасности ООН, как ожидается, обсудит сегодня минские соглашения

Заседание пройдет по инициативе России. Поводом послужила четвертая годовщина подписания документов о прекращении огня на востоке Украины. Киев планирует в ходе дискуссий довести до международного сообщества актуальную информацию о ситуации в Донбассе. Кроме того, представители Украины уже в середине следующей недели на заседании Генассамблеи ООН намерены поднять вопрос о миротворцах в зоне конфликта.