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Совет Безопасности ООН, как ожидается, обсудит сегодня минские соглашения

Заседание пройдет по инициативе России. Поводом послужила четвертая годовщина подписания документов о прекращении огня на востоке Украины. Киев планирует в ходе дискуссий довести до международного сообщества актуальную информацию о ситуации в Донбассе. Кроме того, представители Украины уже в середине следующей недели на заседании Генассамблеи ООН намерены поднять вопрос о миротворцах в зоне конфликта.

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