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Совет Безопасности ООН обеспокоен военной операцией Турции в Сирии

Совбез ООН выражает обеспокоенность в связи с возможностью высвобождения террористов в ходе военной операции Турции на севере Сирии. Такое заявление после проведения закрытой встречи Совета сделал председатель Совбеза ООН. Было подчеркнуто, что в приграничной зоне ухудшается гуманитарная ситуация. 9 октября Анкара начала военную операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

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