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Совет безопасности ООН планирует сегодня собраться для обсуждения ситуации в Ливии

О происходящем в этой республике расскажет спецпредставитель Генерального секретаря Гассан Саламе.

В последние дни в Ливии обострилась обстановка. Сообщается о стычках в районе Триполи между силами фельдмаршала Халифы Хафтара и подразделениями правительства, которое признается международным сообществом. Из-за обострения обстановки была перенесена Общенациональная конференция, где планировали обсудить вопрос о преодолении кризиса.


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