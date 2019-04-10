Совет безопасности ООН планирует сегодня собраться для обсуждения ситуации в Ливии

О происходящем в этой республике расскажет спецпредставитель Генерального секретаря Гассан Саламе.

В последние дни в Ливии обострилась обстановка. Сообщается о стычках в районе Триполи между силами фельдмаршала Халифы Хафтара и подразделениями правительства, которое признается международным сообществом. Из-за обострения обстановки была перенесена Общенациональная конференция, где планировали обсудить вопрос о преодолении кризиса.