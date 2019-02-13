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Совет Безопасности ООН провел заседание по восстановлению мира в Украине

Инициатором выступила Россия по случаю четвертой годовщины подписания минских соглашений. Совбез призвал к дополнительным мерам по прекращению огня на востоке Украины. Приоритетной задачей сторон должен быть вывод тяжелых вооружений, разъединение сил и защита критически важной гражданской инфраструктуры.

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В Украине считают, что они помогут реализовать минские соглашения. Между тем, сегодня в белорусской столице состоится очередное заседание контактной группы. Спецпредставитель главы ОБСЕ подчеркнул, что единственным путем к миру в Донбассе является "полное и всеобъемлющее выполнение минских соглашений всеми сторонами".

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