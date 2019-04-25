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Совет Безопасности ООН сегодня соберется на внеочередное заседание по Украине

В центре внимания - подписанный накануне президентом России указ об упрощенной выдаче паспортов гражданам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

По словам Владимира Путина, это решение "носит чисто гуманитарный характер". В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского призвали усилить санкции против России, так как решение Москвы не способствует прекращению огня в Донбассе.

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