Совет Безопасности ООН сегодня соберется на внеочередное заседание по Украине

В центре внимания - подписанный накануне президентом России указ об упрощенной выдаче паспортов гражданам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.



По словам Владимира Путина, это решение "носит чисто гуманитарный характер". В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского призвали усилить санкции против России, так как решение Москвы не способствует прекращению огня в Донбассе.