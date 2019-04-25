3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Совет Безопасности ООН сегодня соберется на внеочередное заседание по Украине
В центре внимания - подписанный накануне президентом России указ об упрощенной выдаче паспортов гражданам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
По словам Владимира Путина, это решение "носит чисто гуманитарный характер". В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского призвали усилить санкции против России, так как решение Москвы не способствует прекращению огня в Донбассе.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе