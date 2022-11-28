Совет ЕС признал обход санкций уголовным преступлением

Отставание зарплат от реальной стоимости жизни стало итогом бездумной политики санкций. К отмене экономических ограничений все чаще призывают на митингах в Европе и представители промышленности. Но власти Евросоюза не идут им навстречу, более того, ужесточают законодательство.