Совет Европы обвиняет Ригу в жестоком обращении с беженцами

Совет Европы требует от официальной Риги расследовать действия латвийских пограничников на границе с Беларусью. Комиссар по правам человека направила письмо главе МВД Латвии, в котором Дуня Миятович выразила обеспокоенность жестоким обращением с беженцами. Латвийские пограничники во время кризиса на границе использовали силу, чтобы помешать мигрантам попасть на территорию своей страны. Им также отказывали в подаче заявлений о предоставлении убежища. Выходцев с Ближнего Востока, которые все-таки попали в Латвию, содержали в нечеловеческих условиях в лесу, говорится в письме комиссара Совета Европы. Чиновница требует от Риги беспрекословного соблюдения Европейской конвенции о правах человека.