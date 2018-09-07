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Совет Европы одобрил создание новой системы проверки туристов

Главная задача - повысить внутреннюю безопасность стран ЕС и предотвратить нелегальную иммиграцию. Планируется проведение предварительных проверок лиц, желающих въехать на территорию Евросоюза и при этом имеющих гражданство стран, не нуждающихся в визах. Авторизация будет проходить в режиме онлайн, стоить - 7 евро, действовать - три года. Система будет запущена к 2021-му году. 

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