Совет Европы одобрил создание новой системы проверки туристов

Главная задача - повысить внутреннюю безопасность стран ЕС и предотвратить нелегальную иммиграцию. Планируется проведение предварительных проверок лиц, желающих въехать на территорию Евросоюза и при этом имеющих гражданство стран, не нуждающихся в визах. Авторизация будет проходить в режиме онлайн, стоить - 7 евро, действовать - три года. Система будет запущена к 2021-му году.