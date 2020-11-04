Совет Европы: Террористы не заставят ЕС отказаться от своих ценностей

Во Франции за последние несколько недель произошли сразу двасмертельных теракта и целый ряд других нападений исламистов. Однако эти атакине заставят Европу отказаться от своих фундаментальных ценностей. Во всякомслучае об этом сегодня заявили в Совете Европы. В организации выразилиприверженность защите интересов ЕС перед лицом любой опасности, включаятерроризм. Таким образом в Евросоюзе ожидаемо поддержали Эммануэля Макрона,который ранее резко высказался о приверженцах Ислама. Накануне целью террористов стала Вена. Там врезультате нескольких атак в центре города погибли 4 человека, более 20получили ранения. Ответственность за нападения взяла на себя террористическаягруппировка "Исламское государство". В стране объявлен трехдневныйтраур.