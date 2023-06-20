Совет министров иностранных дел ОДКБ обсудил влияние международной обстановки на безопасность в зоне ответственности организации

ОДКБ всегда была и остается исключительно оборонительной структурой, нацеленной на мир и созидание. В этом едины все члены нашей организации, и это в очередной раз отчетливо ощущалось сегодня - в преддверии 22 июня, близкого всем нам Дня памяти и скорби, Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

Сергей Алейник