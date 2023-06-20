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Совет министров иностранных дел ОДКБ обсудил влияние международной обстановки на безопасность в зоне ответственности организации
В Минске обсудили актуальные темы на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.
Министры обменялись мнениями о влиянии текущей международной обстановки на безопасность в зоне ответственности ОДКБ. Обсудили складывающуюся непростую ситуацию по периметру границ организации, а также тенденции ее развития во всех регионах зоны коллективной безопасности - на Западе, в Закавказье и Центральной Азии. "Страны - члены ОДКБ оценивают международную обстановку как весьма напряженную, а в некоторых случаях и угрожающую". Об этом по итогам заседания заявил Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси.
"Мы видим, какими ускоренными темпами деградирует архитектура международной безопасности, - сказал глава МИД. - На этом фоне растет градус недоверия, происходит гонка вооружений и непропорциональный рост военных потенциалов. Все это сдабривается совершенно безответственной, воинственной риторикой ряда западных политиков".
ОДКБ всегда была и остается исключительно оборонительной структурой, нацеленной на мир и созидание. В этом едины все члены нашей организации, и это в очередной раз отчетливо ощущалось сегодня - в преддверии 22 июня, близкого всем нам Дня памяти и скорби, Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.
Сергей Алейник отметил, что Организация Договора о коллективной безопасности намерена развивать сотрудничество с ООН, ШОС и СНГ. По итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ был принят ряд документов. В их числе - два заявления о положении дел в Афганистане и о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. Министры призвали все государства принять срочные меры, направленные на предотвращение размещения оружия в космическом пространстве, и последовать примеру стран - участниц ОДКБ.
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