Совет ООН по правам человека осудил применение односторонних санкций

Совет ООН по правам человека призывает не применять односторонние санкции как способ политического и экономического давления. В резолюции заявлено, что ограничения препятствуют торговым отношениям, противоречат Уставу ООН и должны быть отменены. Предложение Совета поддержали 27 стран из 47, среди них РФ, Индия и Китай. Еще 14 государств, включая США, страны Евросоюза и Украину, высказались против, шесть воздержались.