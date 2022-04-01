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Совет ООН по правам человека осудил применение односторонних санкций
Совет ООН по правам человека призывает не применять односторонние санкции как способ политического и экономического давления. В резолюции заявлено, что ограничения препятствуют торговым отношениям, противоречат Уставу ООН и должны быть отменены. Предложение Совета поддержали 27 стран из 47, среди них РФ, Индия и Китай. Еще 14 государств, включая США, страны Евросоюза и Украину, высказались против, шесть воздержались.
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