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Советник Путина о гибели человечества к 2050 году: Не более чем страшилки в СМИ
Глава российской делегации на 27-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP27), советник президента РФ Руслан Эдельгериев заявил, чтоутверждения о якобы возможной гибели человечества к 2050 году из-за изменения климатане более чем страшилки в СМИ, пишет РИА Новости.
Издание британской желтой прессы Daily Star в среду сообщило, что суперкомпьютер World One якобы предсказал гибель человечества к 2050 году из-за климатических изменений.
По мнению главы российской делегации, подобные сообщения являются "страшилками" и запугиванием.
"Конечно, если мы не будем принимать меры, ничего хорошего нас не ожидает, но не так драматично, как заявляют. Мы не бездействуем, работаем",
- сказал Эдельгериев.
По его словам, в частности, в России есть значительные сдвиги в органах власти и их понимании проблемы климатических изменений.
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