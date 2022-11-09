Советник Путина о гибели человечества к 2050 году: Не более чем страшилки в СМИ

Глава российской делегации на 27-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP27), советник президента РФ Руслан Эдельгериев заявил, чтоутверждения о якобы возможной гибели человечества к 2050 году из-за изменения климатане более чем страшилки в СМИ, пишет РИА Новости.

Издание британской желтой прессы Daily Star в среду сообщило, что суперкомпьютер World One якобы предсказал гибель человечества к 2050 году из-за климатических изменений.

По мнению главы российской делегации, подобные сообщения являются "страшилками" и запугиванием.

"Конечно, если мы не будем принимать меры, ничего хорошего нас не ожидает, но не так драматично, как заявляют. Мы не бездействуем, работаем",

- сказал Эдельгериев.