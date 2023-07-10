Крайне неудачно взлетел - советский "Кукурузник" рухнул в Швейцарии

Авиаинцидент, благо без пострадавших. Советский "Кукурузник" славится на весь мир своей неприхотливостью и летными качествами. Проблемы начинаются, когда пилоты переоценивают свои способности. Так произошло вШвеции в районе города Варгард. Советский Ан-2 участвовал в авиашоу, и летчик приземлился в поле, а затем крайне неудачно взлетел. Самолет не успел набрать нужную высоту, врезался в кроны деревьев и рухнул. Сообщается, что на борту находились 5 человек. Они серьезно не пострадали. Известно, что "Кукурузник" 1980 года выпуска, летал в Эстонии, сейчас принадлежит частному лицу.