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Советский памятник сносят в латвийском городе Лиепая

В Латвии вместо того, чтобы решать экономические проблемы, продолжают демонтаж истории. Очередной снос советского памятника проходит в городе Лиепая. Местные власти пытались сделать все тихо и незаметно, под покровом ночи, но не вышло. Мемориал установили еще в 1960 году в честь событий июня 1941-го: тогда город обороняли от войск вермахта. При этом сами горожане называют памятник "гранатомет", потому что скульптура мастера Эгонса Звирбулиса изображает рабочего, кидающего гранату.

На очереди еще порядка 70 мемориалов советской эпохи, которым уготована та же участь от латвийских властей.

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