Советский памятник сносят в латвийском городе Лиепая

В Латвии вместо того, чтобы решать экономические проблемы, продолжают демонтаж истории. Очередной снос советского памятника проходит в городе Лиепая. Местные власти пытались сделать все тихо и незаметно, под покровом ночи, но не вышло. Мемориал установили еще в 1960 году в честь событий июня 1941-го: тогда город обороняли от войск вермахта. При этом сами горожане называют памятник "гранатомет", потому что скульптура мастера Эгонса Звирбулиса изображает рабочего, кидающего гранату.