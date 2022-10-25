3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Советский памятник сносят в латвийском городе Лиепая
В Латвии вместо того, чтобы решать экономические проблемы, продолжают демонтаж истории. Очередной снос советского памятника проходит в городе Лиепая. Местные власти пытались сделать все тихо и незаметно, под покровом ночи, но не вышло. Мемориал установили еще в 1960 году в честь событий июня 1941-го: тогда город обороняли от войск вермахта. При этом сами горожане называют памятник "гранатомет", потому что скульптура мастера Эгонса Звирбулиса изображает рабочего, кидающего гранату.
На очереди еще порядка 70 мемориалов советской эпохи, которым уготована та же участь от латвийских властей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов