Совместные учения Бухареста и Вашингтона завершились в Румынии

В Румынии завершились совместные учения Бухареста и Вашингтона. В маневрах приняли участие около 900 солдат, а также десятки единиц бронетехники и танков. Официальная причина учений - повышение оперативной совместимости вооруженных сил стран - членов НАТО. К слову, это не первое подобное мероприятие за последний месяц. Ранее США совместно с Румынией провели учения на военных самолетах.