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Совместные учения Бухареста и Вашингтона завершились в Румынии
В Румынии завершились совместные учения Бухареста и Вашингтона. В маневрах приняли участие около 900 солдат, а также десятки единиц бронетехники и танков. Официальная причина учений - повышение оперативной совместимости вооруженных сил стран - членов НАТО. К слову, это не первое подобное мероприятие за последний месяц. Ранее США совместно с Румынией провели учения на военных самолетах.
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