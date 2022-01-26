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Совместные военно-морские учения флотов России и Китая завершились

Сотрудничество Москвы и Пекина - один из главных сдерживающих факторов международных конфликтов. Завершились совместные военно-морские учения флотов России и Китая в западной части Аравийского моря. С российской стороны участвовали ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома".

Китайские военно-морские силы были представлены ракетным эсминцем "Урумчи" и кораблем комплексного снабжения "Тайху". Провели тактические маневры, отработали организацию досмотра и освободили условно захваченное грузовое судно.

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