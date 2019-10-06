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Совместный протест во Франции. На улицы вышли "желтые жилеты" и борцы за экологию

"Желтые жилеты" во Франции объединились с борцами за экологию и устроили совместный протест. Акция получила название "Последняя оккупация перед концом света". Митингующие забаррикадировались в торговом центре. По их мнению, это символ капитализма и производства, истощающего мир живой природы. Сотрудники безопасности более часа пытались разогнать активистов, но те ушли только после вмешательства полиции.

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