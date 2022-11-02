Совсем плох - Байден запутался в обстоятельствах смерти собственного сына

Сонный Байден вновь смутил общественность. Американский президент заблудился в закоулках собственной памяти и спутал обстоятельства смерти собственного сына. Конфликт в Украине он назвал войной в Ираке, а оправдал свою ошибку тем, что якобы его сын там погиб. Хотя на самом деле Бо Байден скончался от онкологии через шесть лет после того, как по окончании службы вернулся.



Джо Байден, Президент США:

Инфляция сейчас является мировой проблемой из-за войны в Ираке, влияния на нефть и того, что делает Россия. Простите, война на Украине. Я подумал об Ираке, потому что там погиб мой сын. Дело в том, что именно поэтому инфляция выросла. У нас самый низкий уровень инфляции. Речь Сонный Джо произносил во Флориде, которую месяц назад навещал из-за урагана "Иен". Вспоминая о своем визите, он так и не смог вспомнить правильное название урагана - назвал его сначала "Айван", а потом "Айэн".