"Союз" благополучно вернулся на Землю

Есть посадка! Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-13"благополучно вернулся на Землю. Аппарат доставил с МКС трех космонавтов, в их числе Кристина Кох -рекордсмен среди женщин по количеству дней, проведенных в космосе, - 328 суток! Приземлившиеся члены экипажа чувствуют себя хорошо, им предстоит пройти медобследование и программу постполетной реабилитации. Сейчас на МКС остались три человека: командир россиянин Олег Скрипочка и американцы Джессика Меир и Эндрю Морган. 62-ая экспедиция отправится на МКС в начале апреля.



