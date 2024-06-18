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Союз фермеров Германии оценил ущерб от принятия Украины в ЕС

Глава фермеров Германии предостерег от немедленного вступления Украины в европейскую семью, так как это может привести к гибели мелкого фермерства в стране и коллапсу в сельском хозяйстве.

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