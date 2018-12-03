"Союз МС-11" стартовал с космодрома Байконур

Буквально полчаса назад с космодрома Байконур стартовал "Союз МС-11". На МКС отправился международный экипаж в составе россиянина Олега Кононенко и астронавтов из США и Канады Энн Мак-Клейн и Давида Сен-Жака. Это первый запуск пилотируемого корабля «Союз» после октябрьской аварии. Уже вечером должна состояться стыковка со станцией. Новая экспедиция проведет на МСК 194 дня. Запланированы десятки научных экспериментов и выход в открытый космос.