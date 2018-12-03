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"Союз МС-11" успешно выведен на орбиту

Два с половиной часа с момента старта - полет нормальный. "Союз МС-11" был успешно выведен на орбиту. На МКС направляется международный экипаж в составе россиянина Олега Кононенко и астронавтов из США и Канады Энн Мак-Клейн и Давида Сен-Жака. Стыковка со станцией должна состояться в 20:36 по московскому времени.

Это первый пилотируемый запуск "Союза" после октябрьской аварии. Экспедиция проведет на МКС 194 дня – предстоят десятки научных экспериментов и выход в открытый космос.

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