3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Союз перевозчиков Литвы встал на защиту белорусских водителей
Транспортная отрасль Литвы переживает тяжелые времена. По данным национальной ассоциации автоперевозчиков "Линава", в республике не хватает более 10 тыс. водителей-дальнобойщиков, из-за чего транспортные компании не могут работать на полную мощность.
Среди тех, кто продолжает трудиться, 40 тыс. граждан Беларуси, которые могут вскоре столкнуться с ограничением прав на работу из-за политики официального Вильнюса. Защитить белорусских водителей попытался генеральный секретарь Союза перевозчиков Литвы Сигитас Жилюс. В обращении к президенту Науседе он заявил, что они не представляют никаких политических или военных угроз для Литвы. Призывы ограничить им возможности для работы и торговли, по мнению эксперта, являются безответственными и показывают недостаток компетентности, а также являются желанием получить "дешевые политические деньги".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Этот бизнес станет прозрачным" - Станкевич о работе такси в Беларуси
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
Вольфович: Беларусь демонстрирует инициативу к решению проблемы нелегальной миграции
Лишат ли Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах во Франции, рассказал Бояшов
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября