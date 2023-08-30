Союз перевозчиков Литвы встал на защиту белорусских водителей

Транспортная отрасль Литвы переживает тяжелые времена. По данным национальной ассоциации автоперевозчиков "Линава", в республике не хватает более 10 тыс. водителей-дальнобойщиков, из-за чего транспортные компании не могут работать на полную мощность.

Среди тех, кто продолжает трудиться, 40 тыс. граждан Беларуси, которые могут вскоре столкнуться с ограничением прав на работу из-за политики официального Вильнюса. Защитить белорусских водителей попытался генеральный секретарь Союза перевозчиков Литвы Сигитас Жилюс. В обращении к президенту Науседе он заявил, что они не представляют никаких политических или военных угроз для Литвы. Призывы ограничить им возможности для работы и торговли, по мнению эксперта, являются безответственными и показывают недостаток компетентности, а также являются желанием получить "дешевые политические деньги".