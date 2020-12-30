Союз писателей Украины ввел санкции против коллег из десятков стран

Украинский Национальный союз писателей принял решение запретить публикации в своих изданиях произведений белорусских, российских, армянских авторов, а также сочинителей из 3 десятков других стран. Сделано это, как заявлено, в качестве санкции за голосование данных государств в ООН "в ущерб интересам и территориальной целостности Украины". Почему от решения украинских писателей должен страдать свой же читатель - непонятно. Конкретные резолюции Объединенных Наций в постановлении не называются. Но все, что приходит в голову - это разногласия в ООН по поводу резолюции о реабилитации нацизма: Украина и Соединенные Штаты регулярно голосуют против ее принятия.



