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Союз писателей Украины ввел санкции против коллег из десятков стран
Украинский Национальный союз писателей принял решение запретить публикации в своих изданиях произведений белорусских, российских, армянских авторов, а также сочинителей из 3 десятков других стран. Сделано это, как заявлено, в качестве санкции за голосование данных государств в ООН "в ущерб интересам и территориальной целостности Украины". Почему от решения украинских писателей должен страдать свой же читатель - непонятно. Конкретные резолюции Объединенных Наций в постановлении не называются. Но все, что приходит в голову - это разногласия в ООН по поводу резолюции о реабилитации нацизма: Украина и Соединенные Штаты регулярно голосуют против ее принятия.
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