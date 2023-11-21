Союз возможностей - Россия и Беларусь создают совместные проекты по поставке и сборке транспортной техники

В российских регионах все больше белорусских электробусов, трамваев и всей линейки сельхозтехники. И уже есть новые договоренности по совместной сборке. Наши интересы на Кубани два дня обсуждали в Краснодаре во время рабочего визита правительственной делегации. А сегодня в топе тем и новые проекты в Нижнем Новгороде. Светлана Лукьянюк рассказала о том, как от слов быстро переходить к делу.

Нижний Новгород в большой кооперации с Беларусью. Но наши интересы не только в Приволжье. Южный округ и главные заявления во время рабочего визита делегации правительства Беларуси в российские регионы.

Нижний Новгород встретил снегом, здесь минус 7 и настоящая зима. В городе уже есть и новогодняя иллюминация. Но в такие снегопады коммунальным службам уж точно не до праздников. Четкая работа городского транспорта - то, что нужно жителям этого крупнейшего центра Приволжья. Кстати, тот самый транспорт сейчас здесь активно обновляют и не без помощи белорусов.

Наш "МиНиН" выгодно выделяется среди своих собратьев. Город, где в России зародилось трамвайное движение, и сегодня не променяет эти вагоны ни на что. Да, есть и автобусы, и троллейбусы, и даже метро. Но трамвайную сеть составляют 15 маршрутов. И этим линиям пришло время менять рельсы.

Масштабная программа обновления стартовала в 2022 году. Тогда же и решили создать с белорусскимBKM HOLDING совместное предприятие. За три месяца первый трамвай поставили на рельсы в конце прошлого года. А в феврале его показали нашему премьеру.

Само производство трамваев под Нижним находится в Ворсме. Когда-то здесь крутили другие механизмы с итальянцами. Но время показало, кто надежнее.

За год нам удалось пройти все основные этапы постановки изделияна производство, мы проработали техническую документацию. В следующем году мы планируем выпустить не менее 105 односоставных трамваев и сформируем задел по двусоставным. Алексей Гаранин, исполнительный директор ООО "СП "Нижэкотранс"

Обновление рельсов и трамваев в Нижнем Новгороде - это личная гордость губернатора. Он сам горит этим проектом. Долго выбирал, с кем работать на долгую перспективу. Увидев наш трамвай, решение принял быстро.

Это только часть большого переговорного дня завтра. Вечером 21 ноября рабочий визит в Нижний Новгород делегации нашего правительства стартовал. Деловые переговоры начнутся здесь уже завтра утром с презентации белорусско-российского электробуса. Оценку, конечно, ставить пассажирам. А бизнесу время работать дальше над локализацией производства. Возможности обсудят на Совете делового сотрудничества. И еще мы начинаем в Нижегородской области и строить. Договорились о возведении школы. А дальше будет больше проектов.

В этом сегодня убедили переговоры в Краснодаре. С утра делегация нашего правительства обсуждала важное на Кубани.

Капсула на месте будущего строительства мультибрендового торгово-сервисного центраBELARUS- это та самая новая планка, которая и другим показывает, что нужно расти. На полях края 32,5 тыс. тракторов, из них 18 тыс. под маркой "Беларус".

Мы идем по системному подходу. Это будет мультибрендовый сервисный центр, который предполагает наличие не только тракторов, но и в целом всего необходимого оборудования для аграриев. Дмитрий Харитончик, заместитель министра промышленности Беларуси

А самой нашей техники здесь на дорогах станет больше. В I квартале 2024 года приедут 50 новых автобусов МАЗ. А также сотня тракторов каждый год.

А мы для Краснодара сделали маленький трактор для виноградников. Интерес к технике велик. Но появилась преграда - правительство России в качестве защитной меры повысило утилизационный сбор. Мы надеемся на особый подход к белорусскому.

Руководство края со своей стороны увеличило объем субсидирования и помогло нам договориться с Росагролизингом по лизинговой схеме продаж. Но на федеральном уровне, конечно, требуются решения утилизационного сбора, чтобы эта техника стала проходной по соответствующим программам. Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

Речь идет о коммунальной технике для садоводства и еще одной топовой модели трактора. Всех их собрала выставка "Югагро". Она открылась 21 ноября и таким огромным выбором громко заявляет - санкции, сбитые поставки и отгрузки комплектующих производителей не сломили, а только сделали сильнее. На шасси МАЗ собирают зерновозы, первые 15 комбайнов "Кубань" тоже наше совместное детище как и навесные жатки. Но мы смотрим шире.

Есть интересный для нас проект по увеличению поставок белорусского продовольствия не просто в торговые сети, а именно для удовлетворения нужд отелей, санаториев и так далее. Я уверен, что белорусские производители способны закрыть потребность всего края. Вопрос только в оптимизации логистики, и мы будем над этим работать. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси