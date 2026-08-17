Союзники США в Персидском заливе ищут альтернативу Вашингтону

Союзники США в Персидском заливе теряют терпение из-за политики американского президента Дональда Трампа. The Washington Post сообщает, что Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар начали обсуждать "целесообразность" размещения американских баз на своей территории.

Главная причина недовольства - неспособность американского лидера договориться с Ираном.

Уже 17 августа истекает срок действия временного перемирия между Вашингтоном и Тегераном, а новостей о продлении соглашения нет. Монархии региона опасаются, что в случае нового витка эскалации именно они окажутся под ударом. Хотя Соединенные Штаты пока остаются главным поставщиком оружия в регион, их союзники уже начали совместный поиск новых вариантов обеспечения безопасности.