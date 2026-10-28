Союзники вне Евросоюза урезают спонсирование Киева

Желающих накачивать оружием Украину остается все меньше. Как сообщает Financial Times, внеевропейские союзники Киева готовятся практически полностью прекратить его финансовую поддержку.

Согласно прогнозу, в 2027 году эти государства выделят Украине в 5 раз меньше средств. Сумма составит около 4 млрд евро по сравнению с 19 млрд в 2026 году.

В условиях катастрофического дефицита Брюссель пытается экстренно мобилизовать ресурсы и оказывает дипломатическое давление на Лондон, Токио и Оттаву. Параллельно европейские чиновники ищут альтернативные источники спасения украинского бюджета, рассматривая варианты выпуска долговых обязательств. Однако на фоне разногласий внутри самого ЕС и отказа Бельгии использовать замороженные российские активы, закрытие новой многомиллиардной дыры Зеленского находится под угрозой срыва.