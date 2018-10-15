Союзники Ангелы Меркель теряют позиции по итогам выборов в парламент Баварии

Неожиданный поворот. Союзники канцлера Германии Меркель теряют позиции по итогам выборов в парламент Баварии. Партнер по коалиции правящей партии - Христианско-социальный союз - по-прежнему на первом месте. У него почти 38 % голосов. Однако это один из худших результатов за последние 10 лет, так как они теряют большинство в ландтаге. Более того, в земельный парламент проходит правая партия "Альтернатива для Германии". Она известна своей антииммиграционной политикой и уже представлена в 15-ти из 16-ти земельных парламентов.