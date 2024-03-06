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Союзники Германии призвали Берлин ужесточить контроль над секретной информацией

Союзники Германии после утечки разговора высокопоставленных немецких офицеров о планах удара по Крымскому мосту призывают Берлин ужесточить меры безопасности в отношении секретной информации. Об этом пишет Bloomberg.

Один из источников агентства назвал меры безопасности непрофессиональными и указал, что "такого поведения можно ожидать от людей, которые никогда не проходили инструктажи по безопасности, но не от военных чиновников". Другой информатор агентства назвал инцидент еще одним позором для Германии.

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