Союзники Германии призвали Берлин ужесточить контроль над секретной информацией

Союзники Германии после утечки разговора высокопоставленных немецких офицеров о планах удара по Крымскому мосту призывают Берлин ужесточить меры безопасности в отношении секретной информации. Об этом пишет Bloomberg.

Один из источников агентства назвал меры безопасности непрофессиональными и указал, что "такого поведения можно ожидать от людей, которые никогда не проходили инструктажи по безопасности, но не от военных чиновников". Другой информатор агентства назвал инцидент еще одним позором для Германии.