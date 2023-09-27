Союзное государство передало Донбассу медоборудование, белорусские ноутбуки и тракторы

В соответствии с решением Высшего Государственного Совета Союзного государства, который возглавляют президенты России и Беларуси, мы уже не в первый раз (четвертый раз) привозим гуманитарную помощь детям учреждений образования Донбасса. Это позиция единства в оценке тех событий, которые происходят сейчас, и в отношении того беспрецедентного давления, которое оказывают на Россию и Беларусь.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства