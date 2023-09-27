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Союзное государство передало Донбассу медоборудование, белорусские ноутбуки и тракторы
Делегация Союзного государства во главе с госсекретарем Дмитрием Мезенцевым во время рабочего визита в Донбасс передала образовательным и лечебным учреждениям медоборудование, белорусские ноутбуки и тракторы.
Так, в Донецке для восьми колледжей и техникумов предоставлено 100 ноутбуков, а также 8 проекторов и экранов к ним. Донецкая детская клиническая больница получила современные VR-комплексы для реабилитации детей с проблемами опорно-двигательного аппарата и детским церебральным параличом. В Луганске госсекретарь передал образовательным учреждениям 200 ноутбуков и 4 трактора МТЗ с необходимым навесным оборудованием для обучения на них студентов-аграриев. Дмитрий Мезенцев добавил, что в дальнейшем ожидаются еще поставки.
В соответствии с решением Высшего Государственного Совета Союзного государства, который возглавляют президенты России и Беларуси, мы уже не в первый раз (четвертый раз) привозим гуманитарную помощь детям учреждений образования Донбасса. Это позиция единства в оценке тех событий, которые происходят сейчас, и в отношении того беспрецедентного давления, которое оказывают на Россию и Беларусь.
Госсекретарь Союзного государства добавил, что в библиотеку Донецкой детской клинической больницы были переданы экземпляры изданной Союзным государством книги о геноциде советского народа.
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