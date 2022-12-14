"Создание мира без оружия" - скандируют жители Германии и выступают против поставок оружия в Украину

Против резкого роста цен на энергоносители и поставок оружия в Украину в очередной раз выступили жители Германии. Стихийные демонстрации вспыхнули сразу в двух немецких городах: Лейпциге и Нюрнберге. Участники акций скандируют лозунги и несут транспаранты с надписями "Создание мира без оружия", "Скажи "да" российскому газу" и "Нет санкциям".