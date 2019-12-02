Spa-салон для японских обезьян

Десятки обезьян в самой северной префектуре Японии Хоккайдо оккупировали местный тропический ботанический сад. Здесь расположены горячие термальные родники, и каждую зиму обезьяны приходят погреться в бассейнах, где температура воды поддерживается на уровне 40 градусов по Цельсию. Руководство парка заверяет, что макаки, или как их здесь прозвали снежные обезьяны, будут обеспечены горячими родниковыми ваннами вплоть до начала мая.



