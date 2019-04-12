Space Х совершила второй удачный запуск ракеты Falcon Heavy

Накануне Дня авиации и космонавтики Space Х совершила второй удачный запуск своей самой мощной ракеты Falcon Heavy. На этот раз коммерческий. Она вывела в космос спутник связи Саудовской Аравии для передачи телевизионных и телефонных сигналов. Спустя несколько минут после старта ускорители и первая ступень ракеты успешно вернулись на Землю на плавучую платформу в Атлантическом океане. В Space Х запуск назвали историческим - впервые удалось вернуть и удачно посадить все три ступени ракеты, включая центральную.