SpaceХ планирует запустить на орбиту 42 тысячи спутников связи

SpaceX намерена запустить 42 тысячи спутников для доступа к интернету. Компания Илона Маска попросила Международный союз электросвязи выделить ей частоты. Затраты на ввод в эксплуатацию аппаратов оцениваются в 10 миллиардов долларов.



Тем временем астронавты НАСА планируют совершить сегодня очередной выход в открытый космос. Им предстоит заменить устаревшие батареи для улучшения системы обеспечения МКС энергией. А уже завтра должен состояться первый в истории выход в открытый космос двух женщин. В США также продемонстрировали новые скафандры для полетов на Луну и Марс. Один из них предназначен для защиты астронавта внутри корабля, другой - для работы за его пределами.



