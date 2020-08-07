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SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 57 спутниками Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с десятой по счету группировкой микроспутников Starlink стартовала в пятницу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).Вместе с 57 спутниками Starlink на орбиту на контрактной основе выводятся два спутника компании BlackSky.

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