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SpaceX отправит в космос туристов
Компания SpaceX собирается отправить первый коммерческий тур в космос. Набор туристов уже объявлен. Миссия получила название Inspiration4. Командиром станет американский миллиардер Джаред Исаакман. Он же оплатит места других астронавтов в первом в истории гражданском экипаже. Полет на низкую околоземную орбиту начнется с космодрома на мысе Канаверал и будет продолжаться несколько дней. Подать заявку на участие можно на специальном сайте миссии. Также необходимо оставить пожертвование для детской онкологической больницы, которую спонсирует предстоящий полет.
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