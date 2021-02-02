SpaceX отправит в космос туристов

Компания SpaceX собирается отправить первый коммерческий тур в космос. Набор туристов уже объявлен. Миссия получила название Inspiration4. Командиром станет американский миллиардер Джаред Исаакман. Он же оплатит места других астронавтов в первом в истории гражданском экипаже. Полет на низкую околоземную орбиту начнется с космодрома на мысе Канаверал и будет продолжаться несколько дней. Подать заявку на участие можно на специальном сайте миссии. Также необходимо оставить пожертвование для детской онкологической больницы, которую спонсирует предстоящий полет.