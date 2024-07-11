SpaceX построит город на Марсе? Что сказал Маск

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал заявление The New York Times о планах его компании SpaceX построить город на Марсе, сообщает ТАСС.



Илон Маск подчеркнул, что никому не давал таких поручений и работе над строительством города должно предшествовать решение транспортного вопроса - как туда добраться.

