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SpaceX построит город на Марсе? Что сказал Маск

SpaceX построит город на Марсе? Что сказал Маск

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал заявление The New York Times о планах его компании SpaceX построить город на Марсе, сообщает ТАСС.

Илон Маск подчеркнул, что никому не давал таких поручений и работе над строительством города должно предшествовать решение транспортного вопроса - как туда добраться.

В своей статье газета сообщила, что перед сотрудниками компании была поставлена задача разработать дизайн и детали будущего марсианского города: спроектировать купольные дома, разработать пригодные для марсианской среды скафандры, изучить возможность появления потомства на планете.

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