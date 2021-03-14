Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников. На носителе - 60 мини-аппаратов. Благодаря им США улучшают доступ к интернету в отдаленных областях. Отметим, через 8 с половиной минут после старта успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике совершила многоразовая первая ступень ракеты-носителя. Falcon использовали для запусков уже в девятый раз.