SpaceX успешно испытала аппарат, с помощью которого будут строить корабль для полета на Марс

SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper, с помощью которого будут строить корабль для полета на Марс. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск в своем "Твиттере". Устройство диаметром 9 метров, оснащенное одним двигателем, представляет собой прототип будущего корабля. Оно поднялось в воздух на 57 секунд, а затем вернулось на стартовую площадку. Ожидается, что в скором будущем марсианский корабль компании SpaceX - Starship - сможет доставлять на Красную планету по 100 человек.