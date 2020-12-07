SpaceX успешно запустила очередную космическую миссию

Тем временем SpaceX продолжает осваивать космос. Компания успешно запустила грузовой корабль на МКС. Модернизированный аппарат Dragon заполнен запасами и полезными грузами, в том числе для поддержки исследовательских работ, которые будут проводить во время будущих экспедиций. На орбите кораблю предстоит провести около месяца. После ожидается его возвращение и приводнение в Атлантический океан.