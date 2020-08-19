SpaceX в шестой раз отправила на орбиту Falcon 9

Очередное преодоление космических препятствий. Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 в рекордный шестой раз. После запуска ракета приземлилась на один из автономных дронов компании в Атлантическом океане. Это знаменует собой первую в истории серию успешных посадок одного и того же космического аппарата. Запуск стал юбилейной, сотой миссией SpaceX. На орбиту Земли доставлены 58 мини-спутников для глобального покрытия сетью интернет Starlink. В миссии участвуют также 3 аппарата дистанционного зондирования Земли.



