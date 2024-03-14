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SpaceX в третий раз запустила Starship
Космический корабль Starship стартовал с космодрома в Техасе. Это третий испытательный полет. Наблюдать за запуском собрались сотни зрителей на соседнем острове. По сообщениям агентства Reuters, компания Илона Маска надеется, что корабль не взорвется в полете снова.
Напомним, первый запуск Starship состоялся в апреле прошлого года, тогда корабль разрушился через несколько минут после запуска. Второй прошел в ноябре. Успешное разделение ступеней произошло через 3 минуты после старта. Однако на орбиту корабль так и не вышел. Общую продолжительность третьих летных испытаний оценивают в 65 минут, пока все идет по плану.
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