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В мире
SpaceX вывел на орбиту очередную партию спутников Starlink
16.05.2021
13:09
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Лукашенко помиловал еще 32 осужденных за экстремистские преступления
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Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Патриарха Кирилла
9 часов назад
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20 часов назад
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На выборах-2025 будет работать центр общественного наблюдения
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5 часов назад
Как подготовить делегатов ВНС к глобальным вопросам, рассказал Александр Маркевич
5 часов назад
Выборы-2025: ЦИК утвердил состав Наблюдательного совета по контролю за предвыборной агитацией в СМИ
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Следующее заседание ВНС намерены провести после выборов Президента Беларуси
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В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
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