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SpaceX вывела на околоземную орбиту еще 60 мини-спутников
Компания SpaceX вывела на околоземную орбиту еще 60 мини-спутников с помощью двухступенчатой ракеты Falcon 9. Они предназначаются для развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink. К слову, первая ступень ракеты использовалась уже четвертый раз. После старта она совершила мягкую посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. В то же время, как рассказали представители компании Илона Маска, спасательное судно не смогло поднять головной обтекатель ракеты. Его части спускались на парашютах. Их планировали использовать для следующих запусков.
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