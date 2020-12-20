SpaceX запустила разведывательный спутник

Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель с разведывательным спутником. Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал. Примерно через восемь минут после запуска отработанная первая ступень носителя успешно вернулась на землю. Данный элемент Falcon 9 меняли уже четыре раза. Спутник будет использоваться для нужд Национального управления военно-космической разведки США. Его деятельность строго засекречена. Параметры и описание спутника также не раскрываются. Известна лишь его стоимость - миллиард долларов.



