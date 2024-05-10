Спад промышленного производства и проблемы в сельском хозяйстве Польши - предметно о результатах европейских санкций

Волна массовых увольнений накрыла Польшу. Причина - крупнейшие концерны покидают страну, ведь из-за высоких цен на электроэнергию производство стало затратным. Увольнения планируют предприятия мебельного, автомобильного, швейного, банковского сегментов экономики и даже сектора услуг и IT. О результатах европейских санкций авторский комментарий Марии Петрашко.

Сколько Качиньских на Тусков не меняй, а итог один. Проблемы в польской экономике только нарастают.

Крупные зарубежные компании покидают Польшу и направляются в Индию. Издание Money

Глобальные концерны, работавшие в Польше много лет, закрывают производство, пишет Money. Все больше фирм приходят к выводу, что эту же работу вполне могут выполнять индийцы. Эксперты знают причины. Такая ситуация типична не только для Польши, но и для многих стран Европы.

Волна массовых увольнений буквально обуяла Польшу. Глобальные концерны, работавшие по 30 лет в стране, сворачивают и перевозят производства. Так, 800 человек потеряют работу из-за ухода одной только компании Levi Strauss. Еще 800 человек будут уволены концерном Nokia. До 200 человек потеряют работу в краковском филиале компании PepsiCo. Но если одни релоцируют свои производства в Индию, например, то многие другие просто закрываются: Stellantis ликвидировала моторный завод, Signify закрыла производство компонентов для традиционного освещения. И даже глобальная IT-корпорация Infosys заявила о планах закрыть филиал в Познани и уволить 192 человека.

С - санкции сработали.

Польша в ближайшие 30 лет ежегодно будет терять по 250 тыс. рабочих мест. Негативным фактором является и то, что Польша входит в число стран с самыми высокими ценами на энергоносители в Европе. Так и хочется сегодня у поляков спросить: а как же американский дорогой газ? Неужели он не лучше дешевого российского? В общем, поляки сами "наскакали" себе проблем на голову, и теперь с этим им придется жить. Между тем, проблемы в мировой экономике продолжают нарастать, а значит, все еще может стать много хуже этих прогнозов. Юрий Подоляк

И итог санкционного "могущества" не только в массовых увольнениях мебельного, автомобильного, швейного, банковского и IT сегментов экономики, это ведь лишь первые последствия мощного спада промышленного производства.

По информации Wnp.pl, только 9 из 34 отраслей экономики Польши чувствуют себя более-менее уверенно. В остальных 25 по итогам апреля зафиксировано падение объемов.

Что ждет польскую промышленность дальше - неизвестно, отмечает издание.

Отражаются санкции и неудачная западная многоходовочка с превращением Украины в местный военный котел, само собой, и на сельскохозяйственной отрасли, погрязшей в убытках и в протестах польских фермеров. Благодаря опять же украинскому дешевому зерну, которое на самом деле принадлежит американцам. Если смотреть в целом на все отрасли польской экономики, получается, дешевая рабочая сила из украинских беженцев не помогла Польше? Просчитались.

Теперь же люди из Украины, если приедут на временную работу, скажем, в сельскохозяйственную отрасль, не факт, что могут вернуться в родное село. А раз у них нет необходимости в таком "челночном" перемещении для временного заработка, не проще ли сразу уехать подальше туда, где платят больше? В итоге Польша превращается в перевалочный пункт, где украинцев много, но пользы экономике страны от этого никакой. Станислав Стремидловский, политолог

А тут еще и рождаемость сократилась. Эксперты говорят, демографическая катастрофа в Польше уже началась.