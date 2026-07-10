Спасатели продолжают борьбу с крупными лесными пожарами на севере Италии
Автор:Редакция news.by
Спасатели продолжают борьбу с крупными лесными пожарами на севере Италии. Как сообщается, выгорело уже 430 гектаров.
Порывистый ветер, сухая и жаркая погода сильно осложняют борьбу с огнем. Фактически пояс лесных пожаров протянулся широкой полосой от Италии на запад континента через Францию и Испанию до Португалии.
В общей сложности в Европе выгорело уже более 17 тыс. га леса. В одной Испании накануне 12 человек погибли от огня, 19 числятся пропавшими без вести.