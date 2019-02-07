Спасатели достали тело из обломков самолета, на котором летел футболист Эмилиано Сала

Британские спасатели достали тело из обломков самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала. Личность погибшего пока не установлена, останки отправлены на экспертизу. Легкомоторный самолет был обнаружен на дне Ла-Манша в воскресенье - все это время шла спецоперация по извлечению тела. Напомним, воздушное судно с пилотом и известным спортсменом на борту исчезло с радаров 21 января. Вероятной причиной трагедии эксперты называют обледенение крыльев лайнера.