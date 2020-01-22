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Спасатели эвакуировали 98 рыбаков с оторвавшейся от берега льдины на юге Сахалина

Спасатели эвакуировали 98 рыбаков с оторвавшейся от берега льдины на юге Сахалина. Еще около 90 ждут помощи.

Ранее сообщалось, что в заливе Мордвинова в Корсаковском районе оторвалась льдина с 200 рыбаками. В спасательной операции задействованы 18 сотрудников, 6 автомобилей, 4 лодки, 3 снегохода и 1 судно на воздушной подушке "Хивус". К вылету готовился даже вертолет.

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